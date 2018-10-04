Перевозка грузов

Фото: РБК-Украина В работе Facebook произошла другая ошибка

В Украине в социальной сети Facebook в пятницу вечером не мог пойти жители Киева, киев и Днепр.

В социальной сети Facebook в пятницу, 17 августа, во всем мире, произошла ошибка. В социальных сетях, кроме того, не мог пройти мимо, жители киева, в Киеве, а «Днепр», сообщает отслеживается на сайте Downdetector.

Отмечено, что наибольшие проблемы