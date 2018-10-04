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Статьи

Перевозка грузов

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Итак, вы купили квартиру. Хлопоты, связанные с переездом, не всегда могут оказаться приятными. Когда некоторые вещи нужно перевезти в другой конец страны, многие просто не знают, что делать. Выход есть всегда: грузоперевозки по Украине. Такую услугу сегодня предлагают множество компаний, остается выбрать ту, что доставит ценный груз точно к месту.

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04.10.2018 0 комментариев
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Технологии

Как очищаются промышленные сточные воды?

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Очистные локальные сооружения предназначены для очистки промышленных сточных вод, которые впоследствии будут запущены в канализационные сети города или заводов. От качества работы сооружений зависит качество ежедневно потребляемой воды в различных целях бытового значения В том случае, если у предприятия имеется система оборотного водоснабжения, воду очищают для вторичного использования.

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04.10.2018 0 комментариев
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Авто

В Украине вырос спрос на новые легковые автомобили

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Фото: Гетти Картинки регистрация новых автомобилей увеличилась

Новый августа регистраций автомобилей выросло по сравнению с прошлым годом на 11%.

Регистрация новых автомобилей в августе выросло по сравнению с прошлым годом на 11% до 7,3 тыс. автомобилей. Это на 10% больше,

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04.10.2018 0 комментариев
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Смартфоны

Nokia 9 станет продолжателем легендарного 41-пегапиксельного PureView смартфон

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Роланд Квандт (Roland Quandt?), редактор известной регулярного караоке немецкого ресурса WinFuture, свой аккаунт в Twitter поделиться в новые подробности о готовящемся выпустит смартфон Nokia 9, не представлены пока производитель официально.

По словам источника, в настоящее время маркетинговое название, под которым HMD Global выпустит свой новый флагман это Nokia 9 Pureview. Ранее HMD приобрела права на

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04.10.2018 0 комментариев
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Смартфоны

Сеть в руках появились качественные фотографии волосы Huawei Band-3E

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На сайте Slashleaks опубликовать качественные фотографии фитнес волосы Huawei Band-3E, который должен быть представлен в ближайшее время.

Недавно в базе данных Федеральной комиссии связи (FCC) появились описания новых волос компании Huawei под названием Huawei Band 3 Pro. Вполне возможно, что это варианты названия того же устройства для разных рынков.

Новинка должна получить экран с

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04.10.2018 0 комментариев
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Технологии

В Facebook произошел глобальный сбой, слышал и украинцы

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Фото: РБК-Украина В работе Facebook произошла другая ошибка

В Украине в социальной сети Facebook в пятницу вечером не мог пойти жители Киева, киев и Днепр.

В социальной сети Facebook в пятницу, 17 августа, во всем мире, произошла ошибка. В социальных сетях, кроме того, не мог пройти мимо, жители киева, в Киеве, а «Днепр», сообщает отслеживается на сайте Downdetector.

Отмечено, что наибольшие проблемы

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04.10.2018 0 комментариев
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Статьи

Как определить прослушку в кабинете или квартире

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Сначала, не применяя поисковое оборудование, проводится осмотр и зачистка помещения. Когда закладку ставит любитель, то обычного осмотра достаточно на 90% . Помещение поделить на сектора – квадраты, и в путь – с осмотром всех скрытых и доступных полостей. Это можно выполнять вдвоем, для надежности, друг за другом. Вскрывать точки и розетки, где имеется электропитание, долговременные закладки при помощи которого, можно запитать. Для осмотра полостей за батареями отопления, пространства за потолком, за мебелью необходимо использовать зеркала, вместе с фонариком.

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03.10.2018 0 комментариев
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Авто

Выбираем подшипники

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Подшипники — это то, без чего не может работать ни один двигатель, ведь именно они придают вращение валу, который, в свою очередь, вращает сам двигатель. В наше время очень сложно найти качественные детали, чтобы они не рассыпались на следующий день.

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03.10.2018 0 комментариев
Статьи

Xiaomi имеет домашнюю камеру

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Камера съемка видео в формате Full HD.

Компания Xiaomi представила улучшенную версию своего Home-камеры Mijia 360. При этом цена для камеры оставить без изменений.

Об этом chronik.info пишет со ссылкой на digit.в.

В частности, Xiaomi Mijia 360 имеет новый процессор Ambarella S2LM, чувствительный CMOS-сенсор и двойной микрофон с шумоподавлением.

Читайте также: Xiaomi представила 3 новых Smart TV: цена начинается от 207

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03.10.2018 0 комментариев
Новости

В лас-Вегасе, представила инновационный электромобиль Chrysler

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Концепция формироваться машины отличаются инновационным дизайном.

Концерн FCA принял решение о серийном производстве концепта Chrysler Портал, его официальная премьера состоялась в 2017 году во время выставки Consumer Electronics Show (CES), Хроника сообщает.информацию со ссылкой на AutoNews.

Chrysler Портал Concept – это полностью электрический минивэн с системой автономного вождения. Линии Chrysler, он

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03.10.2018 0 комментариев
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